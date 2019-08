Bllokohet depozita me 233 mijë litra benzinë, lajmin e jep Rama (VIDEO)

ERTV Live😊: STOPINFORMALITETIT✋Porto Romano, Durrës – Zbulohet depozita me mangësi në deklarimin e 233 mijë litra benzinë dhe aktivizohet masa ligjore👊Operacioni i kthimit në ligjshmëri do të prekë çdo magazinë doganore; jo vetëm për karburantin, por edhe për produktet e tjera të akcizës, për t'u përballur me #ZeroTolerancë🤜ndaj abuzuesve

