Aktori i famshëm rrëfen darkën e ‘makthshme’ me Trump: M’u desh të tymosja hashash

Aktori i njohur Woody Harrelson ka vendosur të rrëfejë darkën me Donald dhe Melanie Trump në vitin 2002.

Sipas Harrelson darka zgjati rreth dy orë e gjysëm, në të cilën Trump nuk pushoi së foluri.

Ky është kujtimi që ka aktori i famshëm i “Propozim 1mln dollarësh”, i cili e rrëfeu ngjarjen për revistën “Esquire”:

“Ishte e tmerrshme, m’u desh të dilja jashtë e të tymosja një cigare hashash”.

“Brutal” është përcaktori që përdori Harrelson për të përshkruar takimin.

Woody ishte ftuar nga miku i tij Jesse Ventura për të kaluar një mbrëmje me Trump dhe me atë që, tre vjet më vonë do bëhej gruaja e tij.

“Në një tryezë normale me katër vetë, çdo kush do kishte të drejtën e 25% të bisedës, apo jo? Melania pati rreth 0,1%, mbase. Unë pata 1%. Guvernatori, Jesse, pati rreth 3%. Trump mori gjithë pjesën tjetër. Ishte e tmerrshme dhe m’u desh të dilja për të tymosur një cigare hashash para se të kthehesha tek monopoli i monologut”, rrëfen aktori.

“Vij nga Hollywood-i, kam parë narçistë. Por ai është përtej. Më çmendi”.

Mes shumë pallavrave, aktori pranon se presidenti i tanishëm i SHBA ka thënë edhe një frazë të saktë : “Kur të vdes, nuk ka rëndësi se sa do vlejë pasuria ime, e di që fëmijët do zihen për trashëgiminë”, mësohet të ketë thënë Trump.

“Kjo ishte e vetmja gjë e vërtetë që tha atë natë”, përfundon aktori.