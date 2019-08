Pronari i Gega Oil: Kam paguar taksat, s’jam arratisur, jam me pushime

Pronari i Gega Oil ka reaguar pas lajmit per shpalljen ne kerkim nga policia. Ai ka thene se nuk eshte arratisur dhe se ka paguar cdo takse ndaj shtetit.

Reagimi i plotë

Jemi nisur per pushime verore ne Greqi, me date 09.08,2019, pushime te cilat jane rezervuar rreth dy muaj me pare te nje agjensi turistike ne rrugen Fortuzi, Tirane, ku dhe mund ta verifikoni fare lehtesisht.

Sot nderkohe jemi njoftuar ne menyre indirekte pas lajmeve qe kishin shperthyer neper portale e gazeta te ndryshme , ku pretendohej se administratori i kompanise Genklaudis sha, ishte larguar qellimisht per tju shmangur perballjeve ligjore.

Ne mund tju konfirmojme qe ne njeren nga magazinat tona fiskale te shitjes me shumice, qe ndodhet ne Vrine, Durres, eshte ushtuar nje kontroll para dy ditesh, ku ka pasur nje nderprerje te aktivitetit vetem per disa ore, me pretendimin se kasat e shitjes ishin te vendosura ne regjim manual, pavaresisht se ne posedojme certifikaten e kalibrimit te regjimit automatik, e leshuar sipas ligjeve ne fuqi nga firma certifikuese e fiskalizimeve A.E Distribution shpk ne vitin 2012 !

Mbasi verifikimeve nga organet kompetente, u be zhbllokimi i ketij stacioni shitjeje dhe aktiviteti ka vazhduar normalisht.

Pra, kompanis jone nuk ka kryer asnje shkelje apo kundravajtje penale as ne aspektin evaziv apo te te ashtuquajtures Fshehje e te ardhurave apo te pasurise.

Gjithashtu ju komunikojme me pergjegjesi te plote morale dhe korporative qe aktiviteti i firmes tone vazhdon pa nderprerje ne te gjithe Shqiperine.

Kompania Genklaudis sha eshte nje nder 10 tatimpaguesit me te medhenj ne Shqiperi, me mbi 83 stacione shitjetje ne te gjithe vendin, dhe me mbi 500 punonjes, e gatshme per te vene ne dispozicion cdo dokumentacion kundrejt cdo institucionini shtetetor dhe ligjor dhe te pergjigjet deri ne shkallen me te larte te drejtesise