Del videoja e tretë Maqedoninë e Veriut, implikimi i kryeprokurores dhe emri i Zaev

Media italiane “La Verita” ka publikuar nje tjeter video, te treten ne radhe per “Reket”, ku mes te tjerash dëgjohet Bojan Jovanovski – Boki 13, Jordan Kamçev dhe siç thotë gazetari italian edhe Katica Janeva, e cila thuhet është në komunikim të vazhdueshëm. Nga biseda siç theksohet dëgjohet se si Janeva i thotë Kamçevit se prokurorja Lile Stefanovska që ka rastin “Perandoria” është nën kontrollin e saj.

Gazetari italian përmend edhe njohjen e Bokit 13 me kryeministrin Zoran Zaev dhe emri i këtij të fundit përmendet se është në koordinim me Boki 13. Në audiopërgjim tregohet sesi Bojan Jovanovski, Jordan Kamcev dhe Katica Janeva, të cilët si duket tashmë janë në komunikim të vazhdueshëm, janë në dijeni si do të shkojë e gjithë procedura për çështjen “Perandoria” në të cilën biznesmeni Kamçev është një nga të dyshuarit e parë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në bisedë dëgjohet prokurorja speciale Katica Janeva që i thotë Kamçevit se Lile Stefanova, prokurore në çështjen “Perandoria”, është në kontrollin e saj. “Jam shumë e zënë për ta mbajtur atë nën kontroll rregullisht. Përndryshe, asgjë nuk mund të ndodhë pa mua, “i thotë prokurorja special Katica Janeva biznesmenit Jordan (Orce) Kamçev.

Bojan Jovanovski thotë se Kamçev ka frikë nga Stefanova. Kuptohet mirë që prokuroria duhet të ketë ndërmarrë ndonjë veprim për këtë rast në prill, kështu që janë thirrur disa dëshmitarë, për të cilët Kamçev ka shprehur shqetësim.

Por pasi biseduan me Janevën ata e kuptojnë se është një çështje teknike, një make-up.

Gazetari italian përmend edhe njohjen e Bokit 13 me kryeministrin Zoran Zaev, dhe në audiopërgjim Boki 13 i konfirmon Kamçevit se do t’i “njollosë” sytë.

Boki 13, përveç koordinimit me shefen e PSP-së, Katica Janeva, ishte gjithashtu në koordinim me çështjen “Reket” dhe me Kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, boton gazetën italiane “La Verita”.

Disa nga bisedat:

BJ: Nesër do të takohem me të.

JK: Me Dejan?

BJ: Jo

JK: Me lepurin?

BH: Me Zokin.

JK: Me Zokin?

BJ: Me Zaev.

Ja videoja e tretë e shpërndarë në mediat në Maqedoninë e Veriut.