2 kg mall në makinë, ja kush është shqiptari i arrestuar në …

Një shqiptar 25-vjeçar, me iniciale A.K., rezident në provincën e Riminit, është arrestuar në flagrancë nga karabinierët e Chietit për trafik dhe zotërim të lëndëve narkotike.

Shqiptari, me precedentë, u kap në autostradë gjatë një shërbimi kontrollesh.

Nën tapicerinë e makinës iu gjetën katër pako heroine, me peshë të përgjithshme mbi dy kile, një kuti e madhe me tre qese me mbi 15 kilogramë lëndë përzierjeje.

Droga e kapur, bazuar në ekzaminimin e bërë në laboratorin e analizave të lëndëve narkotike të karabinierëve në Chieti, rezultoi e një cilësie të shkëlqyer, me pastërti ndër më të larta të sekuestruara në provincë vitet e fundit.

25-vjeçari u mbyll në burgun e Chietit, ndërkohë që makina iu sekuestrua.