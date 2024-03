Vasili: PPP - Parate e Përlara e të...

P P P - Parate e Përlara e të Plaçkitura! Milot - Balldren,Orikum - Dukat, Para të Përlara e të Plaçkitura këto janë koncesionet e kthyera e të refuzuara me Dekret nga Presidenti i Republikës.

Presidenti i qartë dhe i prerë në mbrojtje të interesit publik, ndërsa kryeministri thjesht një çirak, vasal dhe shërbëtor i mbrojtjes së plaçkitjes dhe shqyerjes se prones dhe interesit publik.

Ç'presim më? Të gjithë bashke kundra kusarisë qeveritare me çdo mjet me çdo forme e me çdo rrugë. Çdo veprim kundër plaçkitjes është legjitim.