Rama ‘ironi’ ish-kryebashkiakut: Ka harruar të mbledhë plehrat në Golem

Pak ditë më parë kryedemokrati i Durrësit Ferdinand Xhaferaj akuzoi publikisht ish-kryebashkiakun Dako për abuzime kolosale me fondet publike, ndërsa pritet që kjo të mos mbetet thjesht në kuadër të deklaratave publike.

Mësohet se të hënën, PD e qytetit bregdetar do të dërgojë në prokurori një dosje voluminoze ku pretendon se gjenden faktet e abuzimeve të Vangjush Dakos me fondet publike gjatë investimeve në qytet.

Demokratët theksojnë se Dako ka qeverisur në Durrës duke menduar se nuk do të japë një ditë llogari, gjë e cila ka bërë që investimet publike të qytetit të merren nga firmat e një grushti njerëzish të lidhur me të.

“Jemi ne pikun e sezonit turistik dhe Durresi nuk ka qene asnjehere ne kete gjendje. Nje qytet qe kudo ku te jesh, nga qendra ne periferi, ne cdo lagjje te tij, shikon qe qyteti nuk pastrohet, qytetaret nuk sherbehen dhe vetem abuzohet”, tha Xhaferaj pak ditë më parë Xhaferaj duke treguar edhe disa foto të shkrepura sëfundmi në qytet.

Ndër të tjera Xhaferaj u shpreh: Ne keto pamje jemi tek Shetitorja “Taulantia”. Rast shume i rende i ndotjes mjedisore. Mbetjet e ngurta hidhen ne det dhe cdo gje ne shkelje te hapur te ligjit. Themi keshtu sepse Ligji Nr. 8905/2002 “Per mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja”, ne neni 6 te tij klasifikon si veprimtari te ndaluar hedhjen e mbetjeve te ngurta ne det.

“Po keshtu, Kodi Penal i R.SH. ne nenin 203 te tij, thekson se ndotja e ujrave te deteve me lende dhe substanca qe prishin ekujlibrin ekologjik denohet me burgim nga 1 – 5 vjet.

Dega e Partise Demokratike te Durresit, ne pergjigje te ankesave dhe shqetesimeve te panumerta te qytetareve Durrsak, po pergatit dosjen per kallzim penal dhe ne ditet vijuese do t’a dorezoje ate prane Prokurorise se Durresit”, u shpreh ai duke htënë edhe një shembull tjetër që vjen nga Bulevardi kryesor i qytetit.

“Ne mesin e sezonit turistik nderhyet ne kete segment duke shpenzuar perseri 67 milion leke te reja. Kujtojme se per kete Bulevard jane shpenzuar ne vitin 2012, 140 milion leke te reja, eshte shpenzuar perseri ne 2016 dhe po nderhyet perseri sot. Po keshtu ne 10 vitet e fundit mbi tre here eshte nderhyre ne rrugen kryesore te Plazhit.

Duket qarte se nderhyrjet behen per te garantuar abuzimin e rradhes dhe jo per t’i sherbyer qytetareve.

Duket qarte se nderhyrjet behen me qellim per te perfituar dhe jo per te permiresuar jeten e qytetareve.

Mospastrimi i qytetit, qe eshte kthyer ne shqetesim per cdo qytetar, tregon neglizhencen absolute te Bashkise per te permbushur detyrimet me bazike te saj”, tha gjithashtu Xhaferaj.

Kjo është dosja e dytë ndaj Dakos krahas asaj nr.339 për manipulimin e zgjedhjeve përmes kriminelëve të zonës.

Punët po vështirësohen për Dakon edhe pas anulimit të vizës për në SHBA ndaj tij dhe familjes. Me sa duket ka ardhur koha që të japë llogari pasi u lëshua edhe nga Rama.