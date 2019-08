Berisha denoncon: Kryebashkiaku i Devollit po i shkarkon të gjithë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari dixhital, i cili shprehet se kryebashkiaku i ri i Devollit po shkarkon punonjësit e bashkisë.

Përmes një postimi në Facebook, Berisha shprehet se ndaj punonjësve të kësaj bashkie po ushtrohet terror, teksa akuzon qeverinë se po i zëvendëson ata me “narkohorrat e mafies së drogës”.

Kujtojmë se, pak ditë më parë, kryeministri Rama u shpreh në Asamblenë e Partisë Socialiste, se punonjësit aktualë të bashkive nuk do të hiqeshin nga puna.

Postimi i Sali Berishës:

Narkomonisti i Devollit terror mbi punonjesit!

Miq, narkomonisti antikushtetues antiligjor i Devollit ushtron terror stalinist ndaj punonjesve te ndershem dhe legjitim te Bashkise se uzurpuar ne Devoll. Ai po i zevendeson ata me narkohorrat e mafies se droges!

Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital. sb

Pershendetje Doktor!

Ne Bashkine Devoll po behet terror me punonjesit e administrates! Kryetari i dale nga zgjedhjet moniste te 30 Qershorit Eduart Duro as nje jave pasi mori karigen e Kryetarit te Bashkise, ka filluar shkarkimin e njepasnjeshem te punonjesve te Bashkise, nderkohe qe ne prononcimet ne tv eshte shprehur se nuk do te shkarkoje asnje punonjes nga administrata, duke u tallur se ky eshte nje premtim nga ana e tij! Punonjesit jane nen presion Doktor! Shkarkimet “flete rrufe” po shperndahen si “semundje e keqe” ne tavolinat e punonjesve!.