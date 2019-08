Zhbllokohet kompleksi Taiwani, Braçe kapet gjykatësin

Pak ditë pasi u mbyll me shumë bujë për shkak të mungesës së kuponit tatimor, ditën e sotme kompleksi Taiwani është zhbllokuar.

Lajmin e ka bërë të ditur zv. Kryeministri Erion Braçe, i njëjti që njoftoi edhe mbylljen e këtij komplekti vetëm pak ditë më parë.

Ditën e sotme, Braçe shkruan se biznesi u zhbllokua sot, jo nga qeveria, jo nga poltika, jo nga tatimet por nga Gjykata.

Sipas Braçes ky është një veprim në kundërshtim me ligjit dhe se gjykatësi Gentian Hamiti i ka dalë zot interesit të paligjshem të privatit dhe jo interesit publik të cënuar rëndë nga private.

Braçe shton se do te apelojë vendimin pasi ajo që po bëjnë me të paligjshmit në treg nuk ka kthim.

Postimi i plotë

TAIWANI NUK ESHTE BIZNES VIP!!!

TAIWANI NUK ESHTE BIZNES VIP PER SHKAK TE QARKULLIMIT TE VOGEL!!!

TAIWANI KA QARKULLIM TE VOGEL SEPSE NUK E DOKUMENTON ATE ME KUPONE TATIMORE!!! Tamam per kete,

TAIWANI U BLLOKUA TE PREMTEN E JAVES QE KALOI!

TAIWANI U CBLLOKUA SOT NGA GJYKATA!

Jo nga Qeveria, jo nga Politika,

jo nga Tatimet, jo nga Ligji! Zero!

TAIWANI U CBLLOKUA SOT NGA GJYKATA, GJYKATESI GENTIAN HAMITI!

Ne shkelje te hapur te ligjit!

Taiëani u gjet te premten e shkuar, pa kupon tatimor ne tavolinat e restorantit te tij!

Sipas ligjit PER PROCEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE;

NENI 122/ pika B/ germa ii) thuhet:

Konstatimin (verifikimin) tjeter pas konstatimit te pare, sipas nendarjes i te kesaj shkronje, nese tatimpaguesi vazhdon te mos e leshoj kuponin tatimor per te dokumentuar qarkullimin e realizuar te mallrave apo sherbimeve, pervec aplikimit te denimit si ne nendarjen i) dhe ne kete rast merret masa e BLLOKIMIT TE VEPRIMTARISE NE VENDIN KU ESHTE KONSTATUAR SHKELJA PER 30 DITE KALENDARIKE.

Tatimet kane zbatuar pike per pike kete nen dhe kete germe!

KANE ZBATUAR LIGJIN!

KANE MBROJTUR INTERESIN PUBLIK TE CENUAR RENDE NGA VEPRIMTARIA E PALIGJSHME, E PERSERITUR NGA KOMPANIA TAIËAN!

Demi mund te jete kolosal,

kur dyshimi shtohet nga ky kupon jo tatimor gjetur ne ate tavoline qe mban numrin rendor 38168.

Gjykates ne cilin ligj u bazove?

I kishe syte hapur e mbi ligj apo funksionove me veshe ne telefon duke degjuar poezi romantike parash?

Ligji i Tatimeve ishte ky!

Ligjit yt thote qarte se,

sogurimi i padise mund te vendoset

KUR NUK CENOHET RENDE INTERESI PUBLIK!

Si ka mundesi qe zgjodhe di dalesh zot interesit te paligjshem te privatit dhe jo INTERESIT PUBLIK TE CENUAR RENDE NGA PRIVATI?

Nuk dua pergjigje nga ty!

Per ty dhe cdo sivlla me ty,

pjese e kesaj drejtesie te padenje,

te padobishme e shpesh te korruptuar,

kthyer ne biznes banal kunder interesit publik,

dua te them:

NGA NESER, SECILA NGA KETO DOSJE DO I KALOJE ORGANEVE TE VETINGUT,

SI PJESE THELBESORE E VEPRIMTARISE SUAJ PROFESIONALE NEN GJYKIM NGA KETO ORGANE!

Ne do apelojme menjehere vendimin tend!

Ajo qe po bejme me te paligjshmit ne treg nuk ka kthim!

As nga ju!