Vrasja në Vlorë, Berisha zbulon detaje: E qëlluan në makinë pastaj e flakën në rrugë

Në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur sot në Selenicë të Vlorës, aty ku u vra me 3 plumba Lavet Tozaj, reagon edhe ish- kryeministri Sali Berisha.

Ai shkruan se ekzekutori e hodhi Tozajn nga makina në rrugë. Sipas Berishës në vend po mbizotëron një situatë ekstreme pasigurie.

“Siguria ne dore te krimit!

Ne Vlore vrasja e radhes. Ekzekutohet ne Selenice me plumb ne koke 47 vjecari L.T. Ekzekutori e hedh nga makina ne rruge dhe sipas rregullit largohet ne drejtim te paditur.

Narkopolicia si zakonisht nuk merret me vrasjet dhe vrasesit. Gjeneral Hashashi dhe narkodrejtor Ardi Balili po merren me tenderin e 30 milione euro per te veshur narkopolicine sa me mire dhe sa me lire.

Shpreh ngushllime familjes dhe denoj me ashpersine me te madhe situaten e pasigurise ekstreme ne vend”, shkruan Berisha.