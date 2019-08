Bllokohet “Gega Oil”, karburanti u kap pa kupon tatimor, reagon Rama

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në faqen e tij zyrtare rastin e karburantit Gega Oil që është ndëshkuar pasi nuk ka lëshaur kupon tatimor.

Mësohet se pika e karburantit e cila është kapur pa kupon ka qenë në qytetin e Durrësit.

Postimi i kryeministrit Rama:

Jo jo, s’ka asnjë shans më që pompat e karburanteve të derdhin naftë, duke thithur lekët që u takojnë konsumatorëve dhe shtetit🤮

Çdo “trim” që do të vazhdojë ta bëjë, do kapet dhe do ta paguajë shumëfish👊

Të gjithë të barabartë para ligjit #ZeroTolerancë 🤜 ndaj abuzuesve