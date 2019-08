Reagon Dajana pas lajmit të largimit nga emisionit: Ika vetë!

Mirëpo pak minuta më parë, Dajana ka sqaruar një herë e mirë të vërtetën duke u shprehur se ka hequr vetë dorë.

Gjithashtu, moderatorja ka bërë me dije se do të largohet jashtë Shqupërisë për një jetesë të re.

Në fund, Dajana zbulon se ka qenë ajo që ka propozuar Kelvi Kadillin në vendin e saj.

Kujtojmë që ky i fundit, ditën e djeshme ka publikuar kontratën e nënshkruar me pronarin e Ora Neës, Ylli Ndroqin.

Statusi i plotë:

Vendimi IM per largimin nga emisioni,(per jashte Shqiperie) ,”shkriu” te gjithe grupin e emisionit Dite e Re! Duke falenderuar pafund @besmirmetani dhe @hermesnikaj qe ishin me mua ne keto 2 sezone,e ndjeva te domosdoshem kete sqarim,per shkak te portaleve dhe komenteve se u “zevendesuam ” Kam shkuar ne opera 11 vjec,libri I pare filozofik “Keshtu foli Zarathustra” eshte lexuar kur une kam qene vetem 14 vjec,kam qene nje nxenese shume e mire,kam udhetuar me 40 vende etj etj,por keto nuk I interesojne fare Rukies nga Kamza,Benit nga Lapraka,dhe as atij ne zyre ne qender te Tiranes,sepse ne zgjodhem te vinim origjinal,duke prekur realitetin shqiptar,e Duke e percjelle ate me te qeshura pafund! Kete e vendosem ne! ASKUSH NUK NA KA ZEVENDESUAR, dhe mendoj se kam bere nje pune te mire Duke u bere “ure lidhese” edhe per @kelvikadilli (meqe nuk me falenderoi,po e falenderoj veten ) Jeni shumeeee te mire te gjitheeee Flm per SMS e pafundme!