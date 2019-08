Ledina Celo tregon linjat në bikini, fansat: Turp, je nënë….!

Ledina Celo nëne e dy fëmijëve është aktive në profilin e saj në “Instagram”, ku herë pas here publikon foto mjaft seksi, ku ekspozon trupin me forma perfekte.

Ditën e sotme ajo ku ka ndezur rrjetin social me një foto ku shfaqet me rroba banje dhe me kurriz. Këngëtarja ekspozon trupin me bikini braziliane dhe të gjithëve na ka lënë me gojë hapur.



Këngëtarja 42-vjeçare ka zgjedhur t’u urojë në këtë mënyrë ndjekësve të saj “mirëmëngjesi”. Kjo pozë ka marrë mijëra pëlqime dhe qindra komente, ku disa nuk janë aspak dakord që nëna e dy fëmijëve të publikojë foto të tilla.

“Ate shplaft mortja ty .nene me dy femije e thua mirmengjes me byth”, shkruan një ndjekëse e këndëtares, të cilës një tjetër i kundëpërgjigjet duke i thënë se ajo ka jetën e vet: “Se eshte nene zdo te thote te mos veshe cfare te doje,apo te dale si ka qejf.Ajo ka jeten e vet,kur e le ai qe e ka,ne sjemi askush ta gjykojme..”.