Kremi kundër diellit: Gabimet që duhen shmangur

Ja cilat janë mitet e rreme dhe zakonet e këqija të verës që na ekspozojnë ndaj rrezikut të djegieve nga dielli kur ekspozojmë veten në diell. Dielli veror shkëlqen në qiell dhe temperaturat e larta inkurajojnë daljet në det ose në mal, për të bërë të mundur edhe nxirjen e lëkurës.

Veçanërisht nëse lëkura jonë është ende e zbehtë pas muajve të gjatë të dimrit, kërkohet kujdes për të shmangur rrezikun e djegies së dhimbshme dhe madje edhe sëmundjeve shumë të rënda të lëkurës. Kremrat e diellit janë aleatët tanë më të vlefshëm, për të përfituar nga dielli pa rreziqe dhe për të fituar gradualisht ngjyrën që duam.

Por ka disa zakone të këqija dhe “mashtrime” të vërteta nga të cilat mund të kërkosh një cirk të përsosur dhe të sigurt. Këtu është një seri besimesh të rreme dhe gjëra që nuk duhet të bëjmë, nëse na intereson shëndeti i lëkurës sonë.

Kremi i diellit nuk më duhet – Është e vërtetë se ata me lëkurë të bardhë kanë më shumë gjasa sesa ata që e kanë ngjyrën e lëkurës pak më të errët. Në të vërtetë, fakti i të pasurit një tendencë më të ulët të skuqjes mund të çojë në nënvlerësimin e gjatësisë së banjës së diellit dhe pasojat e saj. Ne, pra, zgjedhim një faktor të mirë mbrojtjeje, të lartë ose shumë të lartë për fototipet e lehta, të mesme për ata me lëkurë ulliri dhe t’i përdorim ato me përpikëri. Pas ditëve të para, faktori mbrojtës mund të ulet, por pa hequr dorë plotësisht. Nëse nuk ka diell, nuk digjem – E gabuar. Rrezet UV gjithashtu kalojnë përmes mbulimit të reve dhe kërkojnë aplikimin e kremrave të diellit edhe nëse jemi në plazh ose në mal dhe qielli nuk është blu.

Nën çadër nuk kam rrezik – Nuk është e vërtetë. Rrezet e diellit na arrijnë në mënyrë të barabartë, të pasqyruar nga rëra dhe sipërfaqja e ujit, nëse jemi një distancë e shkurtër nga bregu. Hije e ofruar nga çadra shërben vetëm për të ftohur, jo për të na mbrojtur nga djegia e diellit. Nëse ndiejmë lëkurën e kuqërremtë, e vetmja strehë e vërtetë përveç kremit të diellit është që të veshim edhe një këmishë që na mbron.

Kur duhet të vendoset kremi i diellit – Produktet mbrojtëse duhet të aplikohen në lëkurë të pastër dhe të thatë të paktën gjysmë ore para ekspozimit të diellit. Idealja është ta bëni atë në shtëpi, para se të zbrisni në plazh, duke u kujdesur ta përhapni produktin me kujdes në të gjitha pjesët e trupit, ndoshta duke hequr rrobat në mënyrë që të mos harroni pikat potencialisht kritike. Kremi duhet pastaj të vendoset disa herë gjatë ditës, veçanërisht nëse keni banjot e gjata ose nëse ju djersisni shumë. Pikat kritike – Përveç pjesëve të trupit që ne e dimë që janë veçanërisht delikate, si fytyra, qafa, zonat në të cilat kemi plagë, nuk harrojmë që të aplikojmë diellin në pjesën prapa gjunjëve, në këmbë, në sqetull, në buzë dhe në lobet e veshit. Ata janë zona të ndjeshme që ne tentojmë të harrojmë, të paktën derisa ata me dhimbje sinjalizojnë ekzistencën e tyre dhe mbikëqyrjen tonë.

Kremi hidratues në vend të kremit të diellit – Përdorimi i një kreimi hidratues në vend të kremit të diellit është një ide e keqe që mund të ketë pasoja të dhimbshme. Kremi i diellit përmban një filtër që mbron rrezatimet e dëmshme, të cilat shkaktojnë djegie dhe plakje të lëkurës, ndërsa kremi hidratues shërben vetëm për të mbajtur lëkurën të butë dhe të ushqyer. Për diellin është e domosdoshme të përdoret një kozmetikë mbrojtëse, ndërsa hidratues duhet të rezervohet për trajtime në mbrëmje ose në mëngjes, për të ribalancuar epidermën pas qëndrimit në diell.

Si ta aplikojmë si duhet kremin – Kremi i diellit duhet të përhapet në lëkurë të pastër dhe të thatë. Nëse përdorim një produkt në një tub, duhet të marrim një “shirit” krem për rreth dy centimetra për secilën distrikt të trupit dhe ta masim deri sa të absorbohet. Nëse përdorim një qumësht ose një vaj, sasia është ajo që është e nevojshme për ta bërë lëkurën të duket e butë dhe pak e shkëlqyeshme.

Kremi i një viti më parë – kremrat e diellit “vjetrohen” nga një vit në tjetrin, kështu që është e këshillueshme t’i zëvendësojmë shishet e vitit të kaluar. Ne mund t’i “ruajmë” nëse ato janë mbajtur në një vend të ftohtë dhe kanë bërë disa “dalje” në plazh. Megjithatë, mos harroni se filtrat e vjetër mund të kenë dobësuar efektin mbrojtës dhe të bëhen më pak efektivë.

Make-up – Duhet të zgjedhim produkte specifike për detin që shpesh përmbajnë një filtër dielli. Megjithatë, le të vendosim kremi e diellit si një bazë dhe të vendosim make-up sa më pak të jetë e mundur: në diell është mirë që të jemi sa më natyrale.

Flokët dhe sytë – Le të mos harrojmë t’i mbrojmë ato ashtu si bëjmë me pjesën tjetër të trupit. Duhet të përdorim syze dielli me cilësi të mirë, në të cilën lentet kanë një filtër të certifikuar mbrojtjeje. Dhe për flokët duhet të zgjedhim një vaj që të jetë efekt mbrojtës, në mënyrë që të mos i kemi shumë të zbehura dhe të dehidratuara në fund të ditës. Dhe pastaj, pas një shampoje të lehtë, nuk duhet të kursejmë një balsam ushqyes dhe maska.