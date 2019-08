Heqja e Klanit nga Digitalb, Fuga kritikon sërish AMA-n: Të mbrojë qytetarët

Akademiku Artan Fuga ka komentuar serish ceshtjen e heqjes se TV Klan nga lista e kanaleve te Digitalb nderkohe qe qytetaret kane paguar. Fuga thekson se AMA reagoi pikerisht pas reagimeve te shumta te qytetareve.

Sipas Fuges qytetaret duhet te reagojne fort dhe te kerkojne te drejtat e tyre pasi televizionet mbahen me parate e publikut.

Mos kujtoni se merrni shërbime televizive pa pagesë!

Mos bëhemi budallenj!

Mijra vetë kanë reaguar vetëm në këtë faqe kundër faktit të një shërbimi të paguar por jo të dhënë në tregun e mediave audiovizive si edhe tentativat për të na e shitur një produkt dy herë, pra tv Klan një herë blerë te dixhitalbi, dhe pastaj ripropozuar për ne nga Tringu!

Klienti ose duhet të jetë qytetar dhe të reagojë, ose do jetë klient skllav që do t’i cpojnë xhepat duke e lënë zbathur.

AMA ka reaguar sot pikërisht në saje të reagimit tuaj qytetar. Mos e lini çështjen!

Ne dualm të na zgjidhet problemi nga ministria e financave dhe AMA. Përndryshe merreni atë bashkëqeverisjen me qytetarët dhe hidheni në wc!

Ne nuk duhet të lemë të na trajtojnë si qenër!

Ne nuk jemi qenër, ne jemi audienca. Me lekët tona funksionojnë televizionet. Mos kujtoni se i keni falas. Asgjë nuk është falas në këtë botë. Privatët i paguajmë me cmimet e mallrave që blejmë ku futen edhe shpenzimet për reklamë, kurse tv publike me taksat sa frëngu pulën.

A e dini se rrjetet dixhitale i kanë bërë operatorët televizivë të cilët kanë marrë nga buxheti i shtetit miliona euro, miliona euro nga xhepat tanë, nga medikamentet e pensionistëve, nga librat e shkollarëve, nga transporti publik, nga ushqimi ynë.

Ne duam transmetime cilësore jo propagandë bajate, ne duam raportim serioz jo kronika limonatë pa asnjë cilësi, ne duam të trajtohen me dinjitet gazetarët dhe jo si skllevër të kohëve antike, ne nuk duam që një televizion të jetë një partner i privilegjuar i qeverisë, por t’i shërbejë publikut sa kohë që edhe si privat funksionon me lekët tona!

Ja ato filmat qesharakë që na vijnë nga vitet 70 të ritransmetuar një milion herë i keni paguar sa frëngu pulën, me miliona euro që ju janë hequr nga goja.

Rrini me gojë hapur tani!

Dhe për një shërbim informativ propagandistik dukshëm në favor të pushtetit, të politizuar kundër interesave qytetare keni paguar miliona euro që qeveria u ka falur operatorëve televizivë pa ju pyetur fare ju.

Ne nuk paguajmë që të na deziinformojnë ose të na bëjnë lavazh trush.

Pikë!

AMA bën mirë me këtë deklaratën por ne duam lekët tona mbrapsht, ta gjej me ministrinë e financave, e cila as mos flejë, as mos merret me propagandë, por të na mbrojë. Ose : “Our money back!”

Përndryshe bojkotojmë të gjitha transmetimet televizive!

Gjithçka është në dorën e qytetarëve, mos paguani parkinge ku nuk ju japin faturë, mos pranoni fatura aforfe energjie elektrike, abandononi të gjitha produktet e kompanive që shkelin të drejtat qytetare dhe bëjnë politika korruptive!

Ne kemi të drejta!

———–

Ja deklarat e AMA-s:

Deklarata e plotë:

Autoriteti i Mediave Audiovizive gjatë tre ditëve të fundit ka marrë një numër të konsiderueshëm ankesash nga qytetarët në lidhje me mungesën e sinjalit të Televizionit Kombëtar “Klan” dhe “Klan” Plus në platformën satelitore “Digitalb” dhe në dy nga platformat IPTV që ritransmetojnë paketën televizive “Digitalb”.

Në këto kushte, Këshilli i Ankesave pranë AMA-s ka mbledhur të gjithë ankesat e mbërritura pranë institucionit dhe ka nisur procedimin konform ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, së pari duke kërkuar informacion nga platforma “Digitalb” dhe Televizioni “Klan”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive në mbështetje të interesit më të lartë publik, në zbatim të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive, nënshkruar në datën 13 qershor 2019, ka kërkuar ndërhyrjen e këtij institucionit me qëllim garantimin e të drejtave të konsumatorëve dhe shmangien e praktikave të pandershme tregtare në fushën e shërbimeve mediatike audiovizive.

AMA mbetet e angazhuar për adresimin e plotë të situatës së krijuar dhe bashkëpunimin e ngushtë me institucionet që sigurojnë konkurrencën në treg për shmangien e situatave të ngjashme në të ardhmen.

Autoriteti i Mediave Audiovizive