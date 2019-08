Agim Kajmaku i cili u betua sot për të marrë detyrën e kryebashkiakut të Vorës në katër vitet të ardhshme, tha se në drejtimin e tij duk do ketë dallim mes elektoratit të majtë dhe të djathtë. Ndërsa u shpreh se do të jetë në zyrë prej ditës së sotme.

“Falenderoj të fgjithë ata që më votuan mua. Nuk do ketë dallim as nga krahu i majtë as nga krahu i djathtë. Do të jem në zyrë që nga dita e sotme. Nuk do ketë asnjë lloj revolte”, u shpreh Kajmaku