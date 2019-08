Basha pulikon mesazhin: Rama është bërë keq, ka bllokuar hetimet për Valdrin Pejtrin

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ai po bllokon hetimet për Valdrin Pjetrin.

Basha ka publikuar një mesazh që sipas tij ka ardhur nga dikush brenda PS-së: “Zoti kryetar, Edi Rama është bërë shumë keq për zbulimin e skandalit të Valdrin Pjetrit. Ai ka urdhëruar Llesh kimikun dhe Arta Markun e Donika Prelën t’i bllokojnë me çdo kusht hetimet”.

Statusi i Bashës:

Hajduti Psiqik bllokon hetimet për Valdrin Pjetrin. Deja vu! Njësoj si me Ndokën e Frrokun, me Roshin e Dakon me kompani, kriminelët që ka sjellë në Kuvend e Bashki, Hajduti Psiqik i mbron, sepse pushtetin aine merr dhe e mban vetëm me krimin.

Mesazh nga brenda bunkerit të grupit të strukturuar kriminal të Rilindjes:

“Zoti kryetar, Edi Rama është bërë shumë keq për zbulimin e skandalit të Valdrin Pjetrit.

Ai ka urdhëruar Llesh kimikun dhe Arta Markun e Donika Prelën ti bllokojnë me çdo kusht hetimet. Sipas ligjit të dekriminalizimit prokuroria duhet të merrte urgjent shenjat e gishtave të Valdrin Pjetrit dhe ti niste për verifikim në Itali. Por Rama ka bllokuar hetimet. Është bërë shumë keq.”