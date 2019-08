Po kontrollonin një biznes, Jul Deda: Si u zhdukën punonjësit e Tatimeve sapo u përmenda Taulantin

Aktori dhe njëkohësisht anëtar i PD-së, Julian Deda rrëfen se si përzuri disa punonjës tatimorë që po kontrollonin një biznes të vogël në lagjen e tij.

Deda e tregon këtë ngjarje në një kohë kur kur qeveria ka nisur një aksion të gjerë në mbarë vendin në kuadër të luftës kundër informalitetit.

“Taulanti vazhdon të jetë ai komshiu im marangoz

Sot, edhe pse e diel, tek një biznes i vogël fare këtu poshtë pallatit tim kishin ardhur nja dy cuba tatimor, shtatshkurtër, me pak mjekër dhe sigurisht me syze me rreth të trashë dhe po i bënin presion atij shitësit, më shumë për t’i dhënë ndonjë lek këtyre, se sa për të qenë në rregull me ligjin.

Durova tre minuta, pastaj iu afrova me shumë qetësi dhe i thashë ‘Çfarë bëni kështu mor çuna, edhe te dyqani i vëllait të Taulantit e gjetët te vini gjoba?’. Sa mbarova fjalinë, më thanë një, ‘I madh je Julo, të ndjekim çdo javë’ dhe ja futen vrapit’, tregon aktori i humorit Julian Deda.