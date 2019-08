Plas në Vlorë, katër persona plagosen pas sherrit me armë në lokal

Katër persona kanë mbetur të plagosur nga disa të shtëna në zonën e Plazhit të Vjetër në qytetin bregdetar të Vlorës.

Policia po zhvillon kontrolle në zonën e Pyllit të Sodës për të ndaluar të dyshuarit që kanë qëlluar me armë zjarri.

Policia tha se ngjarja ka ndodhur ne lokalin e shtetasit Arben Brahimaj, i cili ka mbetur i plagosur dhe ndodhet ne sallen e operacionit.

Nderkohe njoftohet se personat e tjere te plagosur ne kete ngjarje jane jashte rrezikut per jeten. Mes te plagosurve sipas policise eshte edhe djali i Arben Brahimajt, pronarit te lokalit.

Policia ne nje njoftim per ngjarjen ka thene se motivet e sherrit me arme lidhen me nje konflikt te momentit per motive te dobeta. /lajmifundit.al