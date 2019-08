Ndahet nga jeta gazetarja dhe poetja shqiptare

Ka ndërruar jetë gazetarja dhe poetja e njohur Burbuqe Rushiti. Ajo ka punuar disa vjet në ish Radio Televizionin e Prishtinës, në Redaksinë e Kulturës, ndërsa më pas ishte korrespodente e disa mediave në Turqi përfshirë edhe televizionin NTV.

Burbuqe Rushiti është autore e disa përmbledhjeve me poezi. Rushiti është marrë edhe me përkthime në prozë dhe në poezi, si dhe me kritikë letrare.

Gazeta Expres raporton se varrimi i Burbuqe Rushitit bëhet nesër në orën 17:00 në varrezat e qytetit në Prishtinë.