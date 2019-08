Kroacia rrit gjobat rrugore deri në 270 euro për një shkelje

Autoritetet e Kroacisë kanë ashpërsuar masat ligjore ndaj të gjithë shkelësve të rregullave në komunikacion.

Me ndryshimet në Ligjin për siguri në komunikacion që ka hyrë në fuqi më 1 gusht është definuar edhe distanca e sigurisë ndërmjet veturave në rrugë, hapësirë gjatë së cilës makina kalon me shpejtësinë më të lartë të lejuar për dy sekonda që është koha mesatare e reagimit gjatë frenimit para veturës që ndodhet para.

Nëse makina vozitet ngadalë, në kolonë, distanca e paraparë është më së paku një sekondë.

Gjoba për mos respektim të distancës së sigurisë është 270 euro.

Për të paralajmëruar drejtuesit e automjeteve për të respektuar distancën e sigurisë dhe për t’i ndihmuar ata me këtë, ndërmarrja “Autostradat e Kroacisë” ka zhvilluar një projekt-pilot të sinjalizimit të trafikut që do t’i ndihmojë ata të shohin se sa herë kalon automjeti në ato dy sekonda, ku përgjatë shpejtësisë 130 km/orë nënkupton një distancë prej 70 metrash ndërmjet automjeteve, raporton Hina.

Në pjesët e sheshta të autostradave, ku më së shumti aksidente kanë ndodhur deri më tani për shkak të përplasjeve të automjeteve, do të vendosen shenjat horizontale dhe shenjat rrugore pranë saj – njoftime për atë që është dëshmuar të jetë efektive në Evropë.

Një shenjë trafiku do të vendoset në fillim të autostradës, në mënyrë që të informojë drejtuesit për distancën midis automjeteve. Më tej, përgjatë shtrirjes së rrugës prej 1.500 metrash, në trotuar do të vendosen shenja në distancë prej 70 metrash ndërmjet tyre për të lejuar shoferët të shohin se sa e sigurt është distanca me automjetin përpara. Ata do të këshillohen që të mbajnë së paku dy distanca të tilla.

Këto shenja do të përsëriten përgjatë autostradave, dhe njoftimet do të lëshohen duke ndaluar përdorimin e një telefoni celular gjatë vozitjes dhe se ngasja është e rrezikshme për jetën nën ndikimin e alkoolit dhe drogës.