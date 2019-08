Këto janë 6 zakonet e njerëzve që kanë aftësi për ti kuptuar ndjenjat e tjetrit

Empatia, ose aftësia për të kuptuar dhe ndarë ndjenjat e të tjerëve, është një nga aftësitë më të rëndësishme që ka kur bëhet fjalë për lidhje me njerëzit përreth jush. Për të zhvilluar këtë kuptim thelbësor, mund të jetë e dobishme të ekzaminoni zakonet që bashkojnë njerëzit empatikë. Dhe pasi ta keni bërë këtë, mund të filloni të kuptoni se cilat praktika mund të rritin koeficientin tuaj të empatisë.

Filozofi Roman Krznaric tregoi gjashtë zakone të njerzëve empatikë.

Ata janë kuriozë. Konkretisht, është kurioziteti për të huajt që rrit aftësitë tuaja të empatisë. Nëse e mendoni veten të interesuar për jetën e njerëzve në tren, ju jeni tashmë në rrugën drejt kultivimit të një ndjenje më të mirë të empatisë. Terapistët njohës të sjelljes kanë identifikuar tashmë marrëdhëniet midis empatisë dhe kuriozitetit , dhe disa forma të terapisë ndihmojnë të frymëzojnë më shumë atë pyetje ndërpersonale, transmeton Indeksonline.

Ata dëgjojnë mirë. Nuk është thjesht çështje dëgjimi i personit tjetër dhe regjistrimi i fakteve të atyre që thonë. Është gjithashtu për të kuptuar gjendjen e tyre emocionale dhe të imagjinoni atë që ata duan ose kanë nevojë të dëgjojnë. Sipas projektit të psikologjisë së konfliktit Përtej Intraktueshmërisë , dëgjimi empatik kërkon që njeriu të jetë i gatshëm të lejojë personin tjetër të dominojë bisedën, të reagojë pa gjykim dhe të mbledhë më shumë informacione me pyetje të hapura, në krahasim me ato drejtuese.

Hapen. Reagimi ndaj dhimbjes së një personi tjetër me një histori për veten tuaj nuk është një gjë shumë empatike për të bërë. Por shfaqja e cenueshmërisë dhe një gatishmëri për të hapur është. Nëse dikush ju beson sa duhet për të ndarë frikën dhe traumat e tyre, atëherë mund ta forconi atë lidhje duke iu kundërpërgjigjur. Bëni veten të prekshëm dhe do ta bëni veten më të besueshëm. Plus, nuk mund të jesh empatik ndaj emocioneve të njerëzve të tjerë nëse nuk je aq i prekshëm sa të njohësh emocionin e tjetrit.

Komunikoni me kujdes. Mënyra se si ju bëni një pyetje mund të përcjellë shumë. Në vend që të bëni pyetje “pse”, pyetni pyetjet “çfarë”, “si”, “kur” ose “ku”. “Pse nuk shkove në shkollë dje?” tingëllon shumë më gjykuese sesa “Si u ndjeva dje?” Mendoni për mënyrën më të mirë për të hartuar pyetjen tuaj para se ta bëni atë.

Heshtë në kohën e duhur. Ka një kohë për të dëgjuar, një kohë për të folur dhe një kohë për t’u kënaqur me asnjërën. Nga hulumtimi i menaxhimit të konflikteve ka dalë që bërja hapësirë për heshtje është një mjet çuditërisht efektiv për ndërtimin e lidhjeve, edhe kur njerëzit janë duke komunikuar përmes video të regjistruar paraprakisht.

Parafrazoj dhe përmbledh. Nëse jeni duke u përpjekur të transmetoni se po dëgjoni dhimbjen e një personi tjetër dhe ndjeni emocionet e tyre me ta, nuk mund të ketë asgjë më efektive se ky mjet. Trego mbështetjen tuaj duke u përpjekur të kapni ato me pak fjalë ato që po ju tregojnë. Ajo jo vetëm që tregon se ju keni qenë duke i kushtuar vëmendje dhe duke menduar për ato që kanë thënë, por gjithashtu mund t’i japë këtij personi një kornizë të re të dobishme përmes së cilës të shikojë problemin e tyre. Vetëm sigurohuni që nuk i mërzitni ato me zgjidhje kur gjithçka që ju nevojitet është mbështetje