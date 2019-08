Rënia e euros në minimumin historik, Berisha akuzon direkt Olsi Ramën

Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar Olsi Ramen, vellain e kryeministrit Rama si te implikuar direkt ne manovra financiare qe kane sjelle renien e kursit te euros ne vend.

Postimi i Berishes:

E premtja e zeze e Euros ne Shqiperi!

Hidhen dyshime serioze per spekullime dhe larje parash nga Soros, Edvin dhe Olsi Rama!

Miq, sot euro e helmuar nga narkoeuro pesoi ne Tirane renien e saj ne pikiate, me te madhen ne 12 vite, duke shenuar te premten e saj te zeze.

Iu bej thirrje Fondit Monetar Nderkombetar, Bankes Boterore te ndermarrin me perparesi nje hetim te plote mbi shkaqet e verteta te gjendjes tejet te kercenuar te euros ne Shqiperi dhe te marrin masa te menjeheshme ndaj çdo spekullimi qe po trondit ne themel monedhen europiane dhe se bashku me te narkoekonomine e brishte te Shqiperise dhe sistemin e saj monetar.

Lexoni mesazhin e bankierit dixhital. sb

Pershendetje dr jam punonjes i nje banke te kategorise se dyte. Ju keni ngritur me te drejte pasojat e demshme mbi eksportet prodhimin dhe ekonomine ne tersi te renjes dramatike te euros renje te cilen ju me te drejte qe ne filim e lidhet me kamionet e narkoeurove.

Banka e Shqiperise ndonse ka hedhur ne trege kamione me leke dhe ka blere mbi 1 miliard narkoeuro me qellim qe te parandaloj renjet e medha ka deshtuar ne perpjekjet e saja. Ne rrethet bankare flitet gjersisht se nje force madhore me fuqi shkatruese po nderhyne ne kuesine eurove me sasi kolosale te narkoeurove qe disponojne dhe ky eshte grupi i Soros dhe Edi Rames kontrollues kryesor te tregut financiar ne Shqiperi. Vendosa te ju shkruaj se ky grup me kete loje, spekullim dhe larje te kamionve me narkoeuro mund te çoje vendin drejte nje katastrofe financiare.