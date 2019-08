Prrenjas, kryetari i ri hap me trapan dyert e bashkisë

Një ditë pas konstituimit të këshillit bashkiak të Përrenjasit dhe betimit të kryebashkiakut të ri të dalë nga votimet e 30 qershorit, Nuri Belba i PS, ish-kryebashkiakja e kësaj bashkie, Miranda Rira, ka bërë një denoncim për situatën e krijuar atje.

Ish-kryebashkiakja Rira shkruan në “Facebook” se janë dhunuar dhe shkelmuar dyert e Bashkisë së Përrenjasit nga pseudo-kryetari i dalë nga 30 qershori dhe disa persona të tjerë të paautorizuar.

Sipas saj, ata kanë shkuar te bashkua pas orarit zyrtar dhe kanë hapur me trapan e shkelma dyert e bashkisë.

Denoncimi i Rirës:

Dhunohen dhe shkelmohen dyert e institucionit te bashkise Prrenjas! Pseudo-Kryetari i dale nga votimet farse te 30 Qershorit, me disa persona te tjere te paautorizuar kane shkuar ne ambjentet e bashkise pas orarit zyrtar dhe kane hapur me trapan e shkelma dyert e bashkise!

Nen ndikimin e alkolit dhe duhmen e rakise, pas drekimit per 6 ore ne nje nga restorantet e zones, Kryetari mësyu ne bashki, duke dhene edhe intervisten e tij te pare çoroditese🤯🤯🤯🤯

Kryetar po te kujtoj se duke shqyer dyert e bashkise, ke dhunuar institucionet e shtetit! Kur hyra ne ate godine 4 vjet me pare, as shkelmova dyert dhe as theva xhamat! As une dhe asnje nga ish – kryetaret e meparshem nuk kane zbarkuar ne ate zyre ne ate menyre si Ali Baba dhe 40 hajdutet! Ne fund keni treguar se kjo eshte pasqyra juaj dhe sjellja e Rilindjes: dhuno, uzurpo, grabit e plaçkit!!

Ajo godine nuk eshte prona ime por e publikut, e njerezve! Te gjithe ata qe kane dhunuar dhe shkaterruar pronen publike, do te ndiqen edhe penalisht!