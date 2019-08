Rama: Asnjë tolerim, abuzuesit do mbyllen

Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetin social tregon me foto se Hetimi Tatimor ka bllokuar një pikë karburanti, e cila sipas tij, është konstatuar me problem.

Ai ka ripërsëritur sërish se nuk ka asnjë tolerim për bizneset, të cilat nuk lëshojnë kupon tatimor për konsumatorët.

Shefi i qeverisë thotë se aksionet kundër informalitetit do të vijojnë me intensitet të fortë, ndërsa paralajmëron të gjithë pikat që nëse nuk dorëzojnë kupton tek konsumatorët, do kenë të njëjtin fat si pika që ai publikoi në “Facebook”.

“Ja kështu si ky sot, do mbyllet çdo stacion karburanti që nuk tapos përfundisht pompën manuale dhe nuk i dorëzon kupon konsumatorit👊”-shkruan kryeministri.