Teatri/ “S’më zë gjumi..”, Rama citon Artan Imamin

Në kulmin e debateve për çështjen e shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar dhe ndërtimin e një tjetre të re, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që skeptikëve t’u përgjigjet me citime të disa prej aktorëve të skenës shqiptare. Ditën e sotme, kreu i qeverisë ka zgjedhur aktorin Artan Imami, i cili është përfshirë në debatin e madh që ka shkaktuar kjo çështje, ndërsa është pro shembjes së godinës ekzistuese. Përmes një postimi në ‘Facebook’ Rama thekson se opinioni i Imamit është i qartë.

“Artan Imami është një tjetër protagonist tanimë i hershëm i skenës së Teatrit Kombëtar, i cili është ngjitur në atë skenë qysh “kalama”, si një ndër talentet më të spikatura të gjeneratës së re të viteve ‘80 dhe sot ai ka një opinion të qartë në debatin për të ardhmen e godinës së Teatrit Kombëtar.”, shkruan Rama në “Facebook”.

ARTAN IMAMI:

Shpreh dakordësinë dhe nevojën emergjente për një godinë të re të Teatrit Kombëtar. Një godinë e cila t’u shërbejë artistëve dhe mbi të gjitha publikut, i cili edhe pse në kushte tërësisht të papërshtatshme, për asnjë moment nuk e ka braktisur skenën e teatrit. Teatri Kombëtar duhet të shfrytëzohet vetëm dhe vetëm për godinën e re të Teatrit Kombëtar, duke mos cenuar tjetërsimin e asnjë pjese të kësaj prone. Mua nuk më zë gjumi nga qejfi se do të bëhet një teatër i ri modern, në vend të këtyre pamjeve të tmerrshme që shohim me gjendjen aktuale. Më vjen ndër mend një takim i vitit ‘87 apo ‘88 me Ismail Kadarenë dhe ndërkohë që po bisedonim, dikush e pyeti se si duket niveli i Ai ia kishte ngulur sytë në një qoshe të tavanit, ku po binte suvaja dhe thotë: Po ja, ashtu si kjo godinë.