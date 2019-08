Të sëmurët me diabet,10 mënyra për t’u ushqyer shëndetshëm

Nuk ka dëshmi se shtesat minerale dhe vitaminat ndihmojnë të menaxhoni diabetin tuaj. Pra, nëse nuk ju është thënë të merrni diçka nga ekipi juaj i kujdesit shëndetësor, nuk keni nevojë të shtoni ato.

Zgjedhja ushqimore e shëndetshme është e rëndësishme për të menaxhuar diabetin tuaj dhe për të zvogëluar rrezikun e ndërlikimeve të diabetit

Karbohidrate

Të gjitha karbohidratet ndikojnë në nivelin e glukozës në gjak, kështu që është e rëndësishme të dini se cilat ushqime përmbajnë karbohidrate. Zgjidhni ushqimet më të shëndetshme që përmbajnë karbohidrate dhe sasia e tyre të jetë në përputhje me peshën tuaj. Këtu janë disa burime të shëndetshme të karbohidrateve: drithërat si orizi dhe tërshëra, fruta, perime, fasule dhe thjerrëzat, kos dhe qumësht. Në të njëjtën kohë, është gjithashtu e rëndësishme që të shkurtoni ushqime të pakta në fibra siç janë bukë e bardhë, oriz i bardhë dhe drithëra shumë të përpunuar. Ju mund të kontrolloni etiketat e ushqimit kur kërkoni ushqime me fibër të lartë nëse nuk jeni të sigurt.

Hani më pak kripë

Ngrënia e shumtë e kripës mund të rrisë rrezikun e tensionit të lartë, gjë që rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Dhe kur ju keni diabet, ju jeni tashmë më shumë në rrezik për të gjitha këto kushte. Mundohuni të kufizoni veten në një maksimum prej 6g (një lugë çaji) të kripës në ditë. Shumë ushqime të para-paketuara tashmë përmbajnë kripë kështu që mos harroni të kontrolloni etiketat e ushqimit dhe zgjidhni ato me pak kripë. Gatimi nga e para do t’ju ndihmojë të mbani sytë se sa kripë po hani.

Hani pak mish të kuq dhe të përpunuar

Nëse zvogëloni sasinë e karbohidrateve, mund të filloni të keni pjesë më të mëdha të mishit për t’ju plotësuar. Por nuk është një ide e mirë për ta bërë këtë me mish të kuq dhe të përpunuar, si proshutë, salsiçe, viçi dhe qengji. Të gjitha këto kanë lidhje me problemet e zemrës dhe kancerin.Mundohuni ta zëvendësoni mishin e kuq dhe të përpunuar me: fasule dhe thjerrëza, vezë, peshk, mish pule, arra.Fasulja, bizele dhe thjerrëzat janë gjithashtu shumë të larta në fibra dhe nuk ndikojnë shumë në nivelet e glukozës në gjak.Shumica prej nesh e dimë se peshqit janë të mirë për ne, por peshqit me vaj si salmoni janë edhe më të mirë. Këto janë të pasura me diçka që quhet omega-3, e cila ndihmon në mbrojtjen e zemrës suaj.

Hani më shumë fruta dhe perime

Ne e dimë se ngrënia e frutave dhe perimeve është e mirë për ju. Është gjithmonë një gjë e mirë për të ngrënë më shumë në kohën e ushqimit dhe për t’i ngrënë si ushqime nëse jeni të uritur. Kjo mund t’ju ndihmojë të merrni vitaminat, mineralet dhe fibrat që trupi juaj ka nevojë çdo ditë për t’ju ndihmuar të mbani të shëndetshëm.

Fruti i plotë është i mirë për të gjithë dhe nëse keni diabet, nuk është ndryshe. Frutat nuk përmbajnë sheqer, por është sheqer natyral. Kjo është e ndryshme nga sheqeri i shtuar (i njohur edhe si sheqerna të lira) që janë në gjëra të tilla si çokollata, biskota dhe ëmbëlsira.Produkte si lëngje frutash gjithashtu llogariten si sheqer i shtuar.

Zgjidhni yndyrat më të shëndetshme

Ne të gjithë kemi nevojë për yndyrë në dietën tonë sepse na jep energji. Por llojet e ndryshme të yndyrës ndikojnë në shëndetin tonë në mënyra të ndryshme.Yndyrat më të shëndetshme janë në ushqime si arra, fara, avokado, peshk, vaj ulliri, dhe vaji i lulediellit. Disa yndyra të ngopura mund të rrisin sasinë e kolesterolit në gjak, duke rritur rrezikun e problemeve të zemrës. Këto janë gjetur kryesisht në produktet e kafshëve dhe ushqimit të përgatitur, si: mish të kuq dhe të përpunuar, gjalpë, biskota, ëmbëlsira, torta dhe pasta. Është ende një ide e mirë për të ulur përdorimin e vajrave në përgjithësi, kështu që përpiquni të zieni ose piqni ushqime.

Ndalojeni përdorimin e sheqerit të shtuar

Ne e dimë se prerja e sheqerit mund të jetë vërtet e vështirë në fillim, kështu që këmbimet e vogla praktike janë një pikënisje e mirë kur përpiqesh të ulësh sheqerin e tepërt. Ndërrimi i pijeve me sheqer, pijeve energjetike dhe lëngjeve frutore me ujë, qumësht të thjeshtë, ose çaj dhe kafe pa sheqer mund të jetë një fillim i mirë.Prerja e këtyre sheqernave të shtuara mund t’ju ndihmojë të kontrolloni nivelet e glukozës në gjak dhe të ndihmoni për ta mbajtur peshën tuaj të ulët. Nëse keni hipoglicemi rregullisht, është me të vërtetë e rëndësishme të diskutoni këtë me mjekun tuaj.

Tregohu i zgjuar me ushqimet e shpejta!

Nëse dëshironi një ushqim të lehtë, zgjidhni yogurts, arra, fara, fruta dhe perime në vend të patateve të skuqura, biskota dhe çokollata.

Pini alkool në sasi të arsyeshme!

Alkooli është i lartë në kalori, kështu që nëse ju pini dhe jeni duke u përpjekur të humbni peshë, mendoni për lënien e tij. Mundohuni të mbani deri në maksimum 14 njësi në javë. Nëse merrni ilaçe si insulinë osetableta për diabetin, nuk është një ide e mirë për të pirë në stomak bosh. Kjo është për shkak se alkooli mund të bëjë hipoglicemi.

Mos u mërzitni me të ashtuquajturin ushqim diabetik

Të thuash se ushqimi është një ushqim diabetik tani është kundër ligjit. Kjo për shkak se nuk ka asnjë dëshmi se këto ushqime ju ofrojnë një përfitim të veçantë për të ngrënë shëndetshëm. Ato gjithashtu mund të përmbajnë po aq yndyrë dhe kalori sa produkte të ngjashme, dhe ende mund të ndikojnë në nivelin tuaj të glukozës në gjak. Këto ushqime gjithashtu mund të kenë një efekt laksativ.

Merrni mineralet tuaja dhe vitaminat nga ushqimet

Nuk ka dëshmi se shtesat minerale dhe vitaminat ndihmojnë të menaxhoni diabetin tuaj. Pra, nëse nuk u është thënë të merrni diçka nga ekipi juaj i kujdesit shëndetësor, si acid folik për shtatzëninë, nuk keni nevojë të shtoni.Është më mirëtë merrni ushqimet thelbësore duke ngrënë një përzierje të ushqimeve të ndryshme. Kjo është për shkak se disa shtesa mund të ndikojnë në barnat tuaja ose të bëjnë disa komplikacione të diabetit, si sëmundja e veshkave.