Ish-partneres së Stresit i ndodh e papritura në aeroport: Fati im i keq s’ka fund

Ajo ka bërë disa postime në “Istastory” që mbrëmë, ku tregon se ndodhet në aeroport dhe se po largohet.

Fillimisht Keisi është bllokuar në Frankurt dhe nuk mund të udhëtonte menjëherë drejt Kanadasë.

E një gjë të tillë, Keisi e quan “fat i keq” që e përndjek pafund. “Fati im i keq s’ka fund. E bllokuar në Frankfurt sot, le ta provojmë sërish nesër”, shprehet ajo.

Ndërkohë që Keisi nisej për udhëtim, Stresi ishte në Vlorë me miqtë e tij dhe me sa vumë re as nuk e përcolli në aeroport!