Ç’po ndodh në PD? Basha takohet me aleatët në selinë blu

Kreu i PD-së Lulzim Basha është takuar mbrëmjen e sotme me aleatët e djathtë në selinë e PD-së.

Takimi është bërë me kërkesë të Aleatëve të cilët kanë kërkuar nga Basha që të bëjnë një kërkesë pranë KQZ-së që të nisë përgatitja e zgjedhjeve të 13 Tetorit.

Më herët aleatët janë shprehur qartë se do të marrin pjesë në zgjedhjet e 13 tetorit të cilat nuk njihen nga mazhoranca, ndërsa nga ana tjetër lideri demokrat në deklaratat e tij vijon të këmbëngulë se nuk do të ketë zgjedhje me Ramën kryeministër.

Afati i fundit për regjistrim në zgjedhjet e 13 tetorit është data 4 gusht, ndërkohë që KQZ e ka quajtur këtë një ditë pushimi.