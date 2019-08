Bëhet nënë për herë të dytë, Monika Kryemadhi fjalë zemre për Klajda Gjoshën

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, ka uruar me fjalë të veçanta ish-deputeten e saj, Klajda Gjosha, e cila është bërë nënë për herë të dytë.

Kryemadhi poston në “Facebook” një foto të dorës së vogëlushes së porsalindur, ndërsa shkruan se Greis dhe Klajda do jenë gjithmonë të pandara.

“Klajda u bë mama për herë të dytë! “E rrëmbeva” këtë çast të bukur duke fiksuar në foto dorën e Greis dhe të mamit të saj. Një moment që më emocionoi dhe mbushi me gëzim. Si nënë e dy vajzave e di që si në ditën e parë, por edhe pas shumë e shumë viteve, Klajda dhe Greis do jenë gjithmonë të pandara.

Dy fate të lidhura përjetë që do shoqërojnë njëra tjetrën si në ditët e bukura me diell edhe në ato të zymta me shi. Ky është fati i çdo nëne dhe vajzës së saj. Të udhëtojnë bashkë e të ndriçojnë jetët e tyre dhe të njerëzve të dashur! Të rritesh e lumtur në krahët dhe kujdesin e prindërve Greis.