Presidenti Meta dekreton ligjet e Rëformës në Drejtësi

Presidenti miraton shpalljen e ligjit për “Organet e qeverisjes së sistemit të drejtësi”

Zedhenesi i presidentit, Tedi Blushi, ndodhet në një konferencë për median

“Që prej marrjes së detyrës nga korriku i vitit 2017 ka marrë në shqyrtim 193 ligje nga të cilat ka dekretuar 156 ligje. Ka kthyer 14 ligje dhe ka lënë në heshtje 16 ligje. Ka në shqyrtim 7 ligje” deklaroi Blushi.

Deklarata u mbyll me nenvizimin se presidenti nuk do të dekretojë asnjë ligj që nuk ësht ënë harmoni me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.