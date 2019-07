Krijohet FAST, njësia me ish-ushtarakë e policë për goditjen e të fortëve

Shteti shqiptar duket se ka vendosur te krijoje nje repart special me 50 efektiva qe do te kene si objekt ndeshkimin e atyre personazheve qe njihen si “te fortet”.

Lajmi eshte bere me dije nga kryeministri Edi Rama. “Kemi gati një njësi super speciale, që do të merret me të gjithë të fortët e rrugëve, ose të lagjeve ose të qyteteve”, ka thene kreu i qeverise.

Ai ka bere me dije se ka anoncuar disa kohë më parë dhe që do të jetë pjesë e presionit të policisë kundër këtyre tipave, që nëse do të vendosin të qëndrojnë në Shqipëri duhet të përgatiten për t’u fshehur në vrima që duhet të jenë shumë shumë të ngushta, përndryshe nuk do të kenë mundësi të marrin frymë”.

Struktura e re do të quhet FAST dhe do të ketë në përbërje 50 trupa të specializuar, ish-anëtarë te forcave speciale te ushtrisë, te stërvitur dhe pjesëmarrës ne misione luftarake si ne Irak apo Afganistan.