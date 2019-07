E premtoi dhe e bëri, modelja dasmë në tv live me qenin

Modelja Elizabeth Hoad ka hequr dorë nga burrat pas 220 takimeve të dështuara dhe ashtu edhe si kishte njoftuar disa ditë më parë realizoi dasmën e saj me rotvailerin e saj të artë gjatë një emisioni në një transmetim live ku u ndoq nga njerëz nga e gjithë bota.

Elizabeta, 49 vjeç, duket se bindi dikë që të organizojë dasmën me qenin e saj, Logan.

Ajo ka vendosur unazën e martesës dhe për qenin e saj një byzylyk prej ari në putër madje ka lexuar edhe premtimet ndaj tij.

‘Premtoj të të marr për shëtitjet e përditshme dhe gjithçka nga ushqimet e mia për qen do të t’i jap ty dhe madje edhe ushqime të tjera do ndaj me ty, nuk do të të mungojnë përkëdheljet e mia”.

Modelja gjithashtu po mendon që muajin e saj të mjaltit ta kalojë në një hotel miqësor ndaj qenve bashkë me ‘burrin’ e saj të ardhshëm.

Elizabeth, ka qenë e lidhur disa herë por kurrë nuk u martua: ‘Kam pasur 220 takime në tetë vjet dhe përgjithësisht kanë qenë një fatkeqësi. Mendova se do të ishte një ide e mirë të martohesha me Loganin. Ai kurrë nuk më le pas dore dhe ne e duam njëri-tjetrin. Disa mund të mendojnë se unë jam budallaqe por nuk e kam aspak problem. Është mënyra ime për të thënë ‘përgjithmonë bashkë’.