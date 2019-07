Basha: Pa ndëshkimin e Dakos nuk ka demokraci dhe drejtësi

Kreu opozitës Lulzim Basha ka reaguar sërish në lidhje me ndalimin nga SHBA të Vangjush Dakos dhe familjes së tij, hyrjen në Amerikë.

Vendimi i djeshëm i kreut të Departamentit të Shtetit, ka shkaktuar tërmet politik në Shqipëri, të cilin Edi Rama kërkon ta minimizojë.

Basha shkruan në Facebook se pa ndëshkimin e Dakos nuk ka as demokraci e as drejtësi.

Reagimi i plotë i kreut të opozitës Lulzim Basha:

Pa ndëshkimin e Dakos dhe politikanëve që vodhën zgjedhjet në bashkëpunim me krimin e organizuar, nuk do të ketë demokraci dhe as drejtësi!#ShqipëriaSiEuropa