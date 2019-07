Kapet 30-vjecari shqiptar në Greqi

Një shqiptar 30-vjeçar ka rënë në prangat e policisë greke në Gerakas në Atikën Verilindore, pasi akuzohet për grabitje të vazhdueshme dhe armëmbajtje pa leje.

Sipas policisë, autori kryente në mënyrë sistematike vjedhje në dyqane të lojërave të fatit, mini tregje dhe kioska për dy muaj, kryesisht në veri-lindje të Atikës.

30-vjeçari hyri në dyqane me fytyrën e mbuluar dhe pasi goditi me thikë punonjësit dhe nën kërcënimin e një pistolete, arrinte të merrte paratë nga arka. Ai më pas u arratis me makinë, duke ndjekur rrugët që nuk ishin të mbuluara nga kamerat e sigurisë.

Në posedimin e tij u gjetën dhe konfiskuan, 1 pistoletë 9 mm, 1 veturë dhe veshje. Deri më tani, gjashtë raste të grabitjeve dhe një grabitje në tentativë janë zbuluar ndaj tij.

Personi i arrestuar u dërgua në Prokurorinë e Përgjithshme në Athinë.