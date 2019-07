“DASH nuk gabon”, Xhelal Mziu del me deklaratë të fortë: Edhe Rama do të ketë fatin e Dakos

Kryetari demokrat në largim i Bashkisë së Kamzës, Xhelal Mziu në studion e lajmeve në RTV Ora foli ndër të tjera për shpalljen “non grata” të ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako. Mziu parashikon se edhe kryeministri Edi Rama do të ketë të njëjtin fat si Dako, por nuk do ta ketë për familjen, por për Rilindjen.

“Në takimin që ne kemi pasur me Bashën jo vetëm si kryetarë Bashkish, por edhe si strukturë e kryetarëve të partive ne kemi kërkuar që pse të kërkojmë zgjedhje pa Edi Ramën? Unë jam i sigurte që Edi Rama ka rënë dhe jo shumë larg do të ketë fatin e ish-kolegut tim Gjushit, për të mos pasur vizë amerikane”, sqaroi Mziu.

“Mua në asnjë lloj rrethane nuk me vjen mirë që të flas për një kolegun tim, aq më tepër që e kam pasur për 12 vite koleg. Por duke parë realitetin DASH nuk gabon. Përgjimet, apo se çfarë ndodhi në Dibër dhe Durrës tregojnë se sa aktor i rëndësishëm ishte Dako me grupet kriminale, në tjetërsimin e votës. Është lexuar më së miri.

Ky është një sinjal i mirë për opozitën e sotme që unë jam i sigurte është mazhornacë, por edhe për kryeministrin. Unë nuk e di se si do ta deshifrojë këtë. DASH nuk gabon, dhe unë jam i sigurte që të njëjtin fat do ta ketë edhe Edi Rama, por nuk do ta ketë për familjen, por do ta ketë për Rilindjen, persona të kupolës. PS ka njerëz mjaftë të ndershëm dhe në komunikimin që bëj me kolegë, ish-kolegë, edhe ata nuk e pranojnë një situatë të tillë. Nuk pranojnë një qeveri, një parlament, një pushtet vendor të një partie”, sqaroi Mziu.