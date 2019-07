Aksident në Fushë-Krujë, makina përplaset me motorin, 2 të plagosur

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 21:25, në aksin rrugor Krujë -Fushë Krujë ku kanë mbetur të plagosur 2 persona.

Policia ben me dije se shtetasi A.Ç., duke lëvizur me automjetin e tij është përplasur me një motoçikletë që drejtohej nga shtetasi SH.P.

Si pasojë e këtij aksidenti është dëmtuar drejtuesi i motoçikletës dhe pasagjerja e tij, shtetasja A.P., rreth 30 vjeçe, të cilët u transportuan në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit u shoqërua në Komisariat për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.