Djegia e anijes së turistëve/ Detajet dhe emrat e ekuipazhit

Drejtoria e Përgjithshme Detare kanë zbardhur detaje të reja mbi djegien e anijes turistike “Aqua Marine”, në Gadishullin e Karaburunit.

DPD bën me dije se është njoftuar për zjarrin nga kapiteni i anijes, Nikolla Janku, ndërsa ngjarjen ja ka konfirmuar edhe pronari i “Aqua Marines”, Edmir Mamushi.

Ndër të tjera, DPD publikon edhe emrat e pesë personave, që ndodheshin në ekuipazhin e anijes dhe që arritën të shpëtonin, duke u hedhur në det e dalë në breg.

Njoftimi i plotë

Ne baze te situates se ndodhur ne bordin e anijes turistike AQUAMARINE e cila ishte akostuar ne gadishullin e karaburunit per shkak te kohes se keqe te ndodhur ne daten 28/07/2019 gjate gjithe dites.

Sot ne oren 05:51 Kapteneria e Portit Vlore u njoftua nga kapiteni anijes A/T Black Pearl Z.Nikolla JANKU , se anija turistike Aquamarine ishte perfshire ne flak te medha ne largesi e cila ndodhej e akostuar ne plazhin e Dhim Kushtes ne Karaburune.

Ekuipazhi anijes akuamarine kishte kete ekuipazh ne bord:

Ervis Hoxha Kapiten

Edison Shaha Marinar

Erald Hoxha Marinar

Renato Kociu Marinar

Benard Alluashaj Motorrist

05:55 U kontaktua me kapitenin e A/T AKUAMARINE z. Ervis HOXHA dhe pronarin Edmir MAMUSHI dhe me konfirmuam se rreth ores 03:45, anija eshte perfshire nga flaket si pasoje e nje mase elektrike. Perfshirja e anijes ne flak ka qene e menjehershme dhe skan pasur kohe te mernin masa per fikjen e zjarrit dhe jane hedhur ne det te gjithe personat.

Deklarojne se jane anijet e rojes bregdetare por skan harritur ta shuajne, 5 persona ne bord kane dalur ne breg pa lendime, vetem deme materjale.

05:59 U njoftua Kapiteni i Portit per gjithe situaten e ndodhur deri ne at moment.

06:05 U komunikua me QNOD e cila ishte ne djeni per ngjarjen dhe kishte mare njoftim nga policia Kufitare

Ne bord gjendeshin rreth 230 litra naft, te cilat u dogjen totalisht gjate procesit te flakve.

Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave dhe zbulimin e shkaqeve të rënies së zjarrit.

I kerkojme nga Rregjistri Detar Shqiptar si organi kontrollues dhe çertifikues i anijeve qe te marrin masa dhe te te jenë te rreptë në inspektimet dhe çertifikimet e anijeve dhe standartet e tyre.

Drejtoria e Pergjithshme Detare