Budina ia plas në fytyrë Sorecës: Nuk jemi të politizuar, njihu më 6 kërkesat tona

Edmond Budina i ka kthyer një përgjigje të drejtëpërdrejtë ambasadorit Luigi Soreca ditën e sotme në aktivitetin e organizuar nga Bashkia e Tiranës, për prezantimin e punimeve të disa studentëve të Harvardit për Tiranën policentrike, në të cilin u diskutua gjithashtu dhe për çështjen e Teatrit.

Regjisori nuk ka ngurruar ti numëroj Sorecës 6 kauzat që artistët mbrojnë qysh nga nisja e qëndresës së tyre për kundërshtimin e projektit të ri tëTeatrit por njëkohësisht dhe t’ia thotë të vërtetën në sy.

Kujtojmë që një reagim i tillë erdhi vetëm pasi ambasadori e quajti të gjithë protestën e Teatrit si të politizuar dhe një mashë e partive opozitare.

Fjala e plotë e Edmond Budinës:

Nuk jam dakord me ju. Nuk është e politizuar situata.

E dyta, qeveria duhet të respektojë artistët, të presë.

E treta, të mos i sulmojë brenda Teatrit Kombëtar.

E katërta, me ju kemi kërkuar një takim dhe duhet të takohemi sepse situata është shumë kritike.

E pesta, minimumi që mund të bëjë qeveria, përpara se të fillojë tenderin, i cili është i paligjshëm, duhet të presë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, sepse kemi gjysmën e popullit që nuk është i përfaqësuar.

E gjashta, ne kemi filluar aktivitetin në Teatrin Kombëtar, po bëjmë rikonjicionin, informacionet e qeverisë nuk janë të sakta. Teatri nuik rrezikon dhe ne kemi hapur festivalin për mbrojtjen e Teatrit ku do të vijnë artistë nga e gjithë bota, përfshirë edhe z.Placido që na mbështet.

Nuk doja që të hapja asnjë polemikë, doja thjesht të komunikoja.

Ne do t’i zgjidhim me maturi, ashtu si 1 vit e gjysëm ne kemi bërë vetëm protestë paqësore dhe jemi investuar tre orë në ditë për të fituar demokracinë në Shqipëri, të cilën do ta realizojmë.