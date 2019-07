Ambasadori i BE: Teatri është politizuar, për të vendosin institucionet

Ambasadori i BE-së në vendin tonë Luigi Soreca ka deklaruar se Teatri Kombëtar tashmë është çështje delikate dhe politizuar.

Soreca shprehet:

“Ashtu siç e dini pozicioni për këtë çështje ka qenë i qartë prej muajsh. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Teatri Kombëtar tashmë është çështje delikate dhe politizuar. BE i ka bërë thirrje qeverisë që tenderimi të jetë i rregullt. Nuk mund të themi asgjë, është çështje e autoriteteve.”Kjo është cështje shumë e rëndësishme edhe është pjesë e një debati intensiv që po bëhet në shoqërinë shqiptare ku janë përfshirë shumë ndjesi edhe interesa. Për këtë arsye është një çështje delikate edhe e politizuar. Nuk duhet të jemi ne ata që themi nëse duhet të ketë një ndërtesë të re ose jo, këtë e kanë përgjegjësi autoritetet shqiptare. Ashtu sikur e dini edhe ju pozicioni ynë ka qenë i qartë që nga shtatori i vitit të shkuar, BE i ka bërë thirrje qeverisë që të jenë transparent edhe pa qasje diskriminuese në treg.Mendoj se është shumë e rëndësishme që të ketë kritere të qarta edhe transparente, edhe të ketë një qasje të drejtë per këtë cështje. Ajo që është e rëndësishme për ne është sundimi i ligjit, procedurat e tenderit duhet të jenë në përputhje me ato të BE-së, mesa di tenderi është i hapur deri në 19 shtator.