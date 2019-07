Vendi u “pushtua” sot nga moti i keq, ja parashikimi për nesër

Moti i keq me erë të fortë e reshje në disa zona ka shoqëruar vendin tonë gjatë kësaj të diele.

Për ditën e nesërme, sipas Institutit të Gjeoshkencës, situata duket se do të vijojë e njëjtë, ku priten reshje shiu në të gjithë vendin, si dhe erë e fortë, kryesisht në pjesën e dytë të ditës, ndërsa temperaturat do të shënojnë zbritje.

Moti për nesër sipas IGJEUM:

Nesër (e hënë, dt.29) priten reshje të dobëta në të gjithë qarqet, me përjashtim të qarkut të Shkodrës dhe Lezhës ku reshjet do të jenë mesatare dhe të shoqëruara me shtrëngata

TEMPERATURAT

Nesër (e hënë, dt.29) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 22 / 28 °C

në vendet e ulëta: 20 / 30 °C

në vendet malore: 14 / 23 °C.

ERA

Sot pasdite (e diel, dt.28) dhe nesër (e hënë, dt.29) era do të vazhdojë të fryjë e lehtë, por deri mesatare gjatë pasditeve (për momente të shkurtra deri e fortë), sidomos në qarqet e veriut dhe të bregdetit.