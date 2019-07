E kishte mbajtur të fshehtë! Reperi i njohur bëhet baba për herë të parë

G jithmonë jetën private e ka ruajtur me fanatizëm dhe kështu ka ndodhur edhe me lajmin se do të bëhet baba.

Mediat e huaja kanë zbuluar se reperi i njohur Kendrick Lamar dhe e fejuara e tij Whitney Alford janë bërë prindër. Whitney e cila është artiste tualeti ka sjellë në jetë një vajzë.

Kendrick, 32 vjeçe dhe e fejuara e tij 33 vjeçare kanë preferuar të mos prononcohen për mediat, shkruan Xing.al. Reperi është treguar shumë i rezervuar për jetën private dhe vetëm në vitin 2015 pranoi se ishte fejuar me Whitneyn.