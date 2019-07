Denoncimi: Nuk punon Rezonanca, të sëmurët përfundojnë te privati

Ish-Kryeministri Sali Berisha përmes një postimi në facebook ka denoncuar se nuk punon rezonanca magnetike në QSUT e për pasojë pacientët detyrohen ta bëjnë atë me para në privat. Ai ka postuar shqetësimin e një qytetari dhe ka akuzuar Ramën dhe ministren Manastirlliu për dështimin e shëndetësi.

Berisha në facebook:

Kjo eshte mjeksia falas e Edvin Mafise dhe ndrikull Hajnise!

Rezonanca manjetike prej muajsh nuk punon!

Te semuret duhet ta bejne ate me lek ne privat!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje zoti Berisha, babai im eshte diagnostikuar me hemoragji cerebrale dhe ka kryer nje nderhyrje kirurgjikale ne vitin 2018 tek spitali Nene Tereza( tek Neuro-kirurgjia) dhe dje duhet Te bente rezonance magnetike me kontrast por mjeket na informuan qe ka 3 muaj qe Mungon kontrasti keshtu qe rezonancen magnetike e beri pa Kontrast nderkohe qe tek rekomandimi i mjekut neurolog ishte e specifikuar qe duhej kryer rezonance magnetike me Kontrast , si perfundim jemi Te detyruar ti drejtohemi spitaleve private per Te kryer Te plote kete kontroll Te domosdoshem. Kjo eshte shendetesia falas e qeveris Rama. Ju lutem Te mbetem anonim! Faleminderit!