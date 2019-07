Sa shpesh duhet të keni marrëdhënie intime në bazë të moshës? E zbulon studimi

Ndodh që të gjithë të pyesin herë pas here: sa shpesh duhet të bëjmë se*ks? Sipas një hulumtimi të kryer nga seksologët e “Institutit Kinsey të Seksit, Riprodhimit dhe Gjinisë”, numri i saktë varet nga faktori i moshës.

Prandaj, në bazë të viteve, ekziston një frekuencë ideale që lidhet me seksin. Është e njohur, natyrisht, se aktiviteti seksual është më intensiv për 20-vjeçarët dhe 30-vjeçarët sesa grupmoshat më të vjetra vjetra, por le ti shohim numrat në detaje.

Nëse jeni në moshën nga 18 deri në 29 vjeç, duhet të bëni seks rreth 112 herë në vit, që është mesatarisht 2 herë në javë, duke qëndruar konstant.

Për të tridhjetë vjeçarët, nga ana tjetër, do të mjaftojnë 86 herë në vit, që korrespondon me 1.6 herë në javë, pastaj më së shumti 1 ose 2. Jo më pak dyzetvjeçarët, të cilët nga ana e tyre kanë nevojë për një numër të barabartë me 69 herë në vit, ose të paktën 1 herë në javë.

Gjithashtu mbani mend se aktiviteti seksual, si dhe një komponent i rëndësishëm i jetës së çiftit, i nevojshëm në marrëdhëniet me ne dhe partnerin tonë, redukton ndjeshëm stresin, ul presionin dhe nxit gjumin.