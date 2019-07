Pse vjedhja spektakolare në Brazil u krahasua më të Rinasit

Kishin informacion për veprimet e brendshme në aeroport; makinë si të policisë federale-si ajo me hetimin tatimor, një numër i madh autorësh (dyshohen 8), një vlerë e madhe e grabitur. Këto janë të dhënat nga grabitja e djeshme në aeroportin e Guarulhos në San Paolo Brazil, që kanë bërë mediat ndërkombëtare ta krahasojnë me grabitjen e prillit në aeroportin e Rinasit, ku u morën 6 milionë euro që ishin gati të fluturonin drejt Austrisë.

CNN shkruan se një grup i armatosur grabitën një ngarkesë prej ari dhe metalesh të tjera të çmuara me vlerë rreth milionë dollarë nga një aeroport brazilian të enjten.

Tetë burra kishin si shënjestër një terminal të ngarkesave në aeroportin ndërkombëtar të San Paulos, ndërsa lëviznin me dy kamionë që ngjanin me ata të drejtuar nga policia federale braziliane. Në terminal, katër burra dolën nga kamionët me fytyra të mbuluara, raportoi Reuters, duke thënë se të paktën njëri prej tyre mbante një armë.

Burrat e armatosur morën peng dy punëtorë të aeroportit, tha Reuters. Njëri ishte mbikëqyrësi i logjistikës i aeroportit, sipas Agjencisë Brasil, e cila tha se pengjet u liruan të padëmtuara.

Të dyshuarit u paraqitën si oficerë policie në aeroportin ndërkombëtar të San Paulos dhe u larguan me mallin e grabitur. “Personat e armatosur u larguan nga aeroporti me rreth 750 kilogram ar dhe metale të tjera që do të shkonin në Cyrih dhe Nju Jork. Nuk pati të shtëna dhe askush nuk u plagos gjatë vjedhjes”, tha agjencia shtetërore e lajmeve.