Vidhen flori me vlerë 40 mln $ në aeroport

Një supergrabitje është regjistruar në terminalin e transportitn të mallrave, në Sao Paolo të Brazilit, në aeroportin më të famshëm të Amerikës së Jugut. Grabitësit kanë mundur të marrin prej andej 750 kg ar me vlerë 40 milion dollarë amerikan dhe metale të tjera të çmuara.

Nga policia raportohet të jenë marrë dhe peng edhe dy persona. Sipas kamerave te vëzhgimit, autorët e dyshuar erdhën në aeroportin e Guarulhos me një kamion te zi me rimorkio të ngjashme me atë të policisë federale të Brazilit.

Policia raportoi se hajdutët u larguan me rreth 750 kg ar dhe me metale të tjera të çmuara, bashkë me 2 nënpunës të aeroportit të marrë peng.

Katër burra të maskuar u larguan nga mjeti, ku njëri prej tyre kishte një armë dhe u përball me punonjësit e aeroportit.