Shpallja e rezultateve të zgjedhjeve, KQZ vendos kur do të japë përgjigjen përfundimtare

Ditën e sotme KQZ ka njoftuar se do të jap një përgjigje përfundimtare lidhur me zgjedhjet e 30 qershorit në datë 27 korrik në orën 10:00.

Bëhet me dije se mbledhja është thirrur nga zëvendës kryetari i KQZ-së Denar Biba.

Ndërkohë kujtojmë që emërimi i kryebashkikëve të rinj, sidomos në bashkitë që kanë pasur kryebashkiak të djathtë para 30 qershorit, ka qenë më problematike dhe shpshherë ka pasur përplasje.

Të vendosur kryebashkiakët e djathtë janë shprehur se nuk do ta lirojnë zyrën e tyre në kushtet ku kryebashkiakët e rinjë dolën nga zgjedhje moniste. Sipas tyre do të vjojë qëndresa dhe për të gjitha veprimet do të ndiqet vetëm rrugë institucionale.