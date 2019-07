Reali gati të transferojë lojtarin e madh

Real Madrid besojnë për një marrëveshje të mundshme me Manchester United për Paul Pogba.

Sipas asaj që raporton ESPN, “Djajtë e Kuq” kërkojnë 160 milionë euro për të lënë të lirë mesfushorin francez.

Real Madrid nuk mund të paguajë CASH këtë shifër të çmendur por me në krye Zidanen që po udhëheq bisedimet pritet të negociohet për një shkëmbim me Balen plus disa miliona euro.

Zidane preferon së tepërmi Pogbanë dhe pritet që të nisë një sprint final për të përfunduar me sukses operacionin e bujshëm.