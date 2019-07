Gjonaj: Do të rrisim pagat për punonjësit e qelive, por ka ende të korruptuar në sistem

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj gjatë prezantimit të Masterplanit për Burgjet deklaroi se qeveria ka bërë shumë duke përmendur sistemin ’41-bis’ dhe rekrutimin cilësor, por shtoi se mbeten edhe shumë sfida.

Ajo theksoi se ka ende punonjës që korruptohen dhe që nuk janë të denjë për të shërbyer në sistemin e burgjeve. “Padyshim sot që flasim, evidentohen përsëri problematika me punonjës policie të cilët korruptohen dhe nuk janë të denjë për të shërbyer në sistem por është një proces i cili do të ndryshojë në të gjitha aspektet e tij, kjo edhe për konsolidimin e vetë sistemit që të mos lejojë korruptimin e punonjësve por njëkohësisht dhe në garantimin e trajtimit financiar të përshtatshëm për detyrën e tyre”.

Ministrja kishte një lajm të mirë për të gjithë policët e burgjeve, pasi deklaroi se do të ketë një rritje pagash me qëllim barazimin e statusit me policinë e shtetit. “Duke qenë koshiente që nuk është ende e mjaftueshme rritja e pagave që ju bë punonjësve të policisë së burgjeve me 7% në 1 prill 2019, kemi planifikuar si pjesë edhe e këtij Plan veprimi, eskalimin e rritjes së pagave me qëllim barazimin e statusit të policisë së burgjeve me policinë e shtetit në trajtimin financiar. Por duhet mbajmë në konsideratë që është rritja e parë e pagës pas shumë viteve harresë të punonjësve të sistemit të burgjeve” tha Gjonaj.