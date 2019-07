Dy analistët e njohur bëjnë paralajmërimin e fortë: Nga shtatori do ketë zhvillime të bujshme

Analistët Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli parashikojnë një sezon të ri politik me zhvillime të bujshme duke filluar nga shtatori.

Në emisionin “Java në TVSH”, Zogaj shprehet se zhvillimet do të përcaktohet nga ligjshmëria dhe SPAK-u. “Zhvillimet në Shqipëri do të përcaktohen nga ligjshmëria. Produkti i SPAK-ut do të krijojë një situate tjetër, do të na mundësojë të shikojmë më larg dhe më thellë për zhvillimet në vend”, shprehet Zogaj.

Në të njëjtën linjë është edhe Lorenc Vangjeli, që është edhe më optimist për punën e SPAK-ut.

“Në Tiranë nuk është shpikur as rrota as zjarri, por dosjet do të kushtëzojnë një situate tjetër politike që mund të fusë në sistem edhe opozitën. Tirana në vjeshtë dhe dimër do te jete ndryshme nga sa jemi mësuar ta shohim”, parashikoi Vangjeli.